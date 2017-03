Polícia prende criminosos que sequestraram funcionários e roubaram carga na Avenida Brasil em Osasco

Policiais Militares do 42º BPM/M prenderam nesta quarta, 29, dois criminosos que efetuaram roubo de carga com retenção de vítima na Zona Norte de Osasco.

Durante patrulhamento, Policiais Militares do 42º Batalhão suspeitaram de três indivíduos que estavam retirando diversas caixas do veículo modelo Ducato e colocando-as no veículo modelo Fox, este último um veículo “dublê” em que placa original constava como produto de roubo.

A equipe realizou a abordagem, conseguindo deter dois dos três indivíduos, e durante a revista pessoal foi localizado na posse de um deles um revólver calibre .38 com numeração suprimida.

Foi constatado pelos Policiais Militares no local da prisão que dois funcionários da empresa de transportes foram rendidos pelos criminosos na Avenida Brasil e obrigados a seguirem até a Rua Dona Maria Angélica, onde ocorreria a transferência da carga roubada.