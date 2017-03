Polícia prende dois homens que vendiam drogas no Veloso e no Conceição em Osasco

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou, na sexta, 3, às 19h48 na Rua Piracicaba no Jardim Veloso em Osasco, a prisão de um indivíduo por Tráfico de Entorpecentes.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, pelo local dos fatos ao abordar e efetuar revista pessoal num indivíduo em atitude suspeita, sendo localizado 43 invólucros de maconha, 33 eppendorf de cocaína, 10 pedras de crack e R$ 800,00 (oitocentos reais).

No domingo, 5, às 11h36, pela Rua Orlando Torres no Jardim Conceição em Osasco foi realizada a prisão de um indivíduo por Tráfico de Entorpecente. A prisão ocorreu quando em patrulhamento, pelo local dos fatos deparado com um indivíduo em atitude suspeita trazendo consigo uma caixa de papelão. Após realizar busca pessoal, os policiais localizaram o indiciado com entorpecentes dentro da caixa; 48 invólucros de maconha, 40 eppendorf contendo cocaína, 79 invólucros de crack e R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro.