Polícia prende dois indivíduos, após fuga, durante o réveillon no Jardim Veloso em Osasco

A Polícia Militar no dia 31 de dezembro de 2018 às 23h49min pela Rua Grécia X Avenida Santiago Rodilha no Jardim Veloso em Osasco a prisão de dois indivíduos por Ato Infracional de Receptação.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe visualizou o veículo de placas ETQ 3784 – Ford Eco Sport 2011, prata, o qual consultado via COPOM, constava queixa de roubo. Foi iniciado acompanhamento do veículo que ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga, porém perdeu controle da direção colidindo com uma mureta e em seguida capotado. Solicitado apoio especializado no local compareceu UR 18113, socorrendo os sindicados ao Hospital Municipal de Osasco, sendo os indivíduos medicados e liberados dos cuidados médicos.