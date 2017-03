Polícia prende dois indivíduos que roubavam celulares no Jardim Conceição em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou nesta terça, 7, às 22h01, pela Rua Madalena Santiago Dos Santos com a Rua Agostinho Navarro no Jardim Conceição em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo Consumado.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, em cumprimento a Ordem de Serviço “Ações de Polícia”, pelo local dos fatos deparado com indivíduo na prática de roubo à dois aparelhos celulares, feito a abordagem o mesmo portava um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram o indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo os indivíduos ao 5º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC por Roubo Consumado, e as vítimas reconheceram o indiciado.