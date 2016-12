Polícia prende dupla com carro adulterado no Jardim Bonfim em Osasco

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou, nesta segunda, 19, à 00h58, pela Rua Nicola Sortir Toni no Jardim Bonfim em Osasco, a prisão de dois indivíduos por Adulteração/Receptação.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento deparado com dois indivíduos em um Voyage LS, em atitudes suspeitas. De imediato foi realizado a abordagem e revista pessoal, onde nada de ilícito foi localizado. Porém durante vistoria do veículo foi constatado que as placas apresentavam sinais de adulteração, sendo constatado produto de furto.