Polícia prende dupla que traficava no Jardim Conceição em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão realizou nesta quinta, 21, às 23h25 pela Rua Orlando Torres no Jardim Conceição em Osasco, a prisão de dois indivíduos por Tráfico de Drogas/Associação ao Tráfico/Corrupção de Menores.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe suspeitou de dois indivíduos em atitude suspeita, sendo feita abordagem e constatado certa quantidade de drogas, com o indiciado Caio um estojo com 50 pinos de cocaína e R$190 em dinheiro, com o R. outro estojo com 32 trouxinhas de maconha e 26 pedras de crack – eles confessaram a prática e comércio dos entorpecentes pela localidade.