Polícia prende grupo que cometeu dois roubos na mesma madrugada em Osasco

A Polícia Militar deteve, na madrugada de domingo (21), dois homens e duas mulheres, acusados de roubar um veículo e celulares. A ação aconteceu na Rua Presidente Costa e Silva, na zona norte de Osasco.

Militares da 2º Companhia do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam a denúncia de que um automóvel, modelo Fiat Idea vermelho, tinha sido roubado.

Após iniciar as vistorias na região, os PMs foram chamados por alguns pedestres, afirmando que também tinham sido assaltados por quatro pessoas dentro de um veículo com as mesmas características daquele roubado momentos antes.

Imediatamente, os militares intensificaram as buscas e conseguiram encontrar o automóvel, com dois homens, de 19 e 22 anos, e duas mulheres, de 17 e 20 anos.

Com eles, os PMs encontraram um simulacro de arma de fogo, uma bolsa com documentos e três celulares. Todos foram encaminhados ao 10º Distrito Policial de Osasco.

O veículo foi devolvido à vítima após reconhecimento. A adolescente responderá por ato infracional de roubo de veículo. O trio foi preso em flagrante e indiciado por roubo de veículo e corrupção de menores.