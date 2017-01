Polícia prende homem com arma de uso restrito em Cotia

Policiais Militares pertencentes ao 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano lograram êxito em prender criminoso por Tráfico de Entorpecentes e Porte de Armamento de Calibre de Uso Restrito.

A equipe composta pelo 1º Tenente PM Greatti, Aspirante PM Lopes, Soldado PM Marcelo e Sd PM Peixoto, avistou um indivíduo durante patrulhamento pelo município de Cotia, mais especificamente no Morro do Macaco, com uma sacola na mão e com atitude que chamou a atenção dos policiais e logo ele se evadiu do local e adentrou em uma residência, momento que a equipe o seguiu e realizou a abordagem com busca pessoal e domiciliar, localizando: 653 pinos contendo cocaína, R$ 1.400,00 em espécie, 01 submetralhadora 9mm de fabricação caseira, 01 rádio, 2 celulares.

O criminoso foi encaminhado ao Distrito Policial, onde foi registrada ocorrência de Tráfico de Entorpecentes e Porte de Arma de Uso Restrito.