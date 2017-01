Polícia prende homem com arma no Munhoz Júnior em Osasco

Policiais Militares do 42° Batalhão (sede em Osasco) prenderam um criminoso pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

A equipe da Base Comunitária da 2° Companhia do 42° Batalhão de Osasco, composta pelo Cabo PM Souza, Soldado PM Quintiliano, Soldado PM Lívia, Soldado PM Moraes e Soldado PM Couto realizou a prisão e apreensão durante bloqueio policial pela Rua Piacatu no Munhoz Júnior em Osasco, quando realizaram abordagem a um veículo suspeito e também revista pessoal no condutor, momento em que localizaram o revólver com numeração suprimida, seis munições intactas e outras duas sobressalentes. Posteriormente o indivíduo foi conduzido para o Distrito Policial, onde ficou à disposição da justiça.