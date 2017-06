Polícia prende homem com moto roubada no Jardim Conceição em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou nesta quinta, 1, às 17h37, pela Rua Agostinho Navarro no Jardim Conceição, a prisão de um indivíduo por Receptação.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe deparou com um indivíduo parado na via pública com uma moto em atitude suspeita, onde em abordagem e revista pessoal, nada foi encontrado com o mesmo. Porém feita consulta do emplacamento da motocicleta constou produto de furto.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram ao indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo os indivíduos 5º DP, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC em flagrante por Receptação, permanecendo o indiciado à disposição da justiça.