Polícia prende homem suspeito de espancar jovem em Choperia da avenida Sarah Veloso em Osasco

Depois de quase um ano de procura da Polícia para achar um dos responsáveis pela morte de Eloi Humberto Araújo de 30 anos. A aflição da família de Elói chegou ao fim nesta quarta, 20, o principal suspeito foi preso e está no 2 DP de Osasco.

Tudo aconteceu na madrugada de 15 janeiro de 2017, o morador do Novo Osasco Eloi Humberto Araújo, de 30 anos, foi comprar uma cerveja na choperia do Marcão que fica na avenida Sarah Veloso, no jardim Veloso em Osasco. Quando estava saindo do local, ele foi surpreendido por sete pessoas que começaram uma sessão de espancamento.

O jovem morreu vítima de traumatismo craniano.

O principal suspeito da morte de Eloi é Reginaldo Ferreira da Silva. Ele foi preso em uma emboscada policial no Jardim Helena Maria em Osasco. Uma mulher que ajudou bater em Eloi e para a Polícia é co-autora do assassinato também está sendo procurada.