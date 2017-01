Polícia prende quatro indivíduos armados na avenida Inocêncio Seráfico em Carapicuíba

Nesta quinta, 12, em patrulhamento pela a avenida Inocêncio Seráfico em Carapicuíba, a equipe de Força Tática do CPA/M-8 Pelotão Noturno, composta pelo 3º Sargento PM Vanderlei Araújo, Soldado PM Hernandez e pelo Soldado PM Adenilson, por volta das 2h30, suspeitou da atitude de quatro indivíduos no interior de um Corolla preto. Ao emanar ordens de parada, os ocupantes ignoraram, vindo a parar apenas na altura do numeral 3500.

Realizada a abordagem, em busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado, porém, em busca veicular, foi localizado um revólver calibre38 numerado, outro revólver calibre 38 de numeração raspada e uma pistola calibre 380 também com a numeração suprimida. O veículo armas e demais objetos foram conduzidos ao 1º DP de Carapicuíba.