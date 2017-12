Polícia prende traficante no Portal D’Oeste em Osasco

Nesta quinta-feira, 28, no Portal D’Oeste em Osasco, a Força Tática do 42°BPM/M durante patrulhamento se deparou com dois indivíduos que demonstraram nervosismo ao avistarem os policias e empreenderam fuga para uma viela, durante breve acompanhamento a pé os indiciados entraram em uma residência onde outra comparsa se encontrava e também tentou correr, sendo detida pelos policiais. Os outros indiciados conseguiram se evadir pulando o muro da residência.

Ao efetuar busca, os policiais encontraram: 1.190 gramas de maconha; 2.500 gramas de cocaína; 383 gramas de crack; três celulares; dois cadernos com anotações.

Indagada, a indiciada informou que morava no local e as drogas não eram suas. Conduzida parte ao 10° Distrito Policial, a indiciada permaneceu à disposição da justiça. Foi realizada a constatação das drogas no Instituto de Criminalística de Barueri.