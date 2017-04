Polícia prende três após sequestro na Rodovia Castelo Branco

Na última sexta, 31, Policiais Militares do 20º BPM/M prenderam três criminosos por roubo com retenção de vítima em Barueri.

Após informações via rádio sobre um roubo com sequestro de vítima ocorrido pela Rodovia Castelo Branco, a viatura do Cabo Genivaldo e Soldado Guilherme se deslocou para as proximidades, momento que se deparou com uma Fiorino branca roubada com uma carga de remédios avaliada em mais de 18 mil reais.

O condutor do veículo tentou fugir duas vezes, uma com o veículo e em outra oportunidade a pé, sendo detido pela equipe. Posteriormente a equipe do Soldado André e Soldado Ventura, prenderam mais dois criminosos que se encontravam com a vítima do sequestro em outro veículo.