Polícia prende três homens que cometiam crimes na Vila Ayrosa em Osasco

Nesta quinta-feira, 26, policiais da 1ª Companhia do 42°BPM/M prenderam três criminosos que praticavam roubos na área. Durante patrulhamento na Vila Ayrosa, os Militares abordaram um indivíduo que trazia consigo um talão de cheques em nome de outra pessoa, não sabendo informar a procedência, acabou por confessar que era produto de roubo e indicou uma casa onde guardava mais itens subtraídos. Após diligenciar o local, encontraram dois menores que faziam parte do bando na residência, e lá, estava um revólver calibre 32 carregado com seis munições, três munições de fuzil calibre 556, três munições de pistola calibre .40 de uso restrito das forças policiais, um talão de cheques, oito cartões magnéticos diversos sendo todos oriundos de roubos, dois aparelhos de telefone celular, dez porções de maconha, bem como, uma motocicleta produto de furto. As vítimas foram contatadas e reconheceram dois dos detidos como sendo autores dos crimes.

Posteriormente soube-se que um dos criminosos já era procurado pela Justiça e ele, junto aos comparsas, foram levados ao Distrito Policial onde o Delegado plantonista formalizou a prisão em flagrante, indiciando-os pelos crimes de receptação qualificada, roubo, tráfico de drogas, porte de armas e porte de munições de uso restrito.