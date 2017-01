Polícia recupera carga roubada de cigarros em Jandira

Policiais Militares do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam dois indivíduos pelo crime de roubo no município de Jandira.

Durante patrulhamento a equipe composta pelo 1º Sgt PM Viana e Soldado PM Jackson se deparou com um veículo com dois indivíduos em atitude suspeita e após abordagem e revista, localizaram uma grande quantidade de cigarros dentro no veículo e logo ambos confessaram o roubo da carga de cigarros. Os Policiais Militares também recuperaram o veículo utilizado pelos criminosos e que havia sido furtado anteriormente.