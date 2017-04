Polícia recupera carro roubado em Carapicuíba

Durante patrulhamento pela Avenida Governador Mário Covas, a equipe composta pelo 3° Sargento J. Silva e Soldado Freitas se deparou com um veículo modelo Siena produto de roubo em data anterior na área do 14º Batalhão.

Após longo acompanhamento, o veículo parou na Travessa Mirassol no bairro Vila Menck e os indivíduos desceram para as vielas, sendo perseguidos pelos policiais que conseguiram abordar um dos criminosos.

Os policiais acionaram a vítima que reconheceu o criminoso como autor do roubo do veículo.