Polícia recupera três motos no Conceição e no Vila Yolanda em Osasco

A Polícia Militar por meio do 14º Batalhão realizou na segunda, 1, às 20h46, pela Rua Monte Carmelo no Jardim Conceição em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo.

A prisão ocorreu quando a equipe em patrulhamento, sido solicitada para averiguação uma motocicleta abandonada com alarme disparado. No local foi constado uma YAMAHA/XTZ 250 TENERE abandonada e um pouca mais a frente um indivíduo conduzindo uma moto HONDA CG 125 TITAN, que ao perceber a aproximação da equipe tentou se evadir, perdendo o controle do veículo e caindo ao solo. Ao realizar a abordagem e averiguação do veiculo, foi constatado que a numeração do motor estava suprimida, em contato com vítima do roubo, este reconheceu o autor do roubo de seu veículo

Na Vila Yolanda, uma hora mais tarde, às 21h48, pela Rua Conceição Scigliano no Vila Yolanda em Osasco, a polícia efetuou a prisão de um indivíduo por Receptação de Veículo.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe da ROCAM do 14º BPM/M, pelo local deparado com um indivíduo conduzindo uma motocicleta HONDA BIZ 125 ES, em atitude suspeita, onde foi feita abordagem e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém ao ser consultado emplacamento via COPOM, foi informado que se tratava de veículo produto de furto.