Polícia recupera três motos roubadas na avenida Santiago Rodilha na noite de Natal

A Polícia Militar realizou no domingo, 24, às 23h45min pela Avenida Santiago Rodilha no Jardim Veloso em Osasco, a prisão de um indivíduo.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe de policiais suspeitou de alguns indivíduos que estavam conduzindo motocicletas em atitude suspeita pela via, ao tentarem fazer o retorno pelo local, foram surpreendidos pela guarnição de policiais que estava próxima, momento em que dois dos indivíduos caíram com as suas motocicletas, sendo uma Honda/Biz e uma Yamaha/Lander e empreenderam fuga a pé, sendo alcançados pelos policiais e detidos. Houve um terceiro indivíduo que tentou se evadir na mesma situação, conduzindo uma Honda Lead que também constava como produto de Roubo, onde foram acompanhados por outra equipe de policias que obtiveram êxito em abordá-lo alguns metros à frente pela via. Após averiguação e consulta dos emplacamentos das motocicletas via COPOM, foi verificado que estas constavam como produto de Roubo. Os policiais efetuaram contato com a vítima que teve sua Yamaha Lander subtraída e ainda permanecia no local, à qual informou reconhecer os indivíduos abordados como autores do roubo de seu veículo. Foram detidos três indivíduos, sendo um maior de idade que efetuou o roubo a Yamaha Lander, e outros dois menores de idade, conduzidos ao Distrito Policial, juntamente com as três motocicletas que foram recuperadas.