Polícia Rodoviária flagra desvio de carga de carne que seria entregue em Barueri

Questionado, o motorista se contradisse e os policiais verificaram que o lacre do caminhão estava rompido e que o nome do condutor não batia com o da nota. Eles acionaram a empresa e foram autorizados a abrir o baú. Pela nota, deveria haver 526 peças de boi no compartimento, o equivalente a 28 toneladas, mas foram achadas apenas 50.

Após a constatação da violação do lacre e da subtração da carga, o suspeito alegou que estava fazendo um favor para um conhecido de 33 anos, o motorista oficial do caminhão, e que a carga seria levada para Barueri.

A polícia foi autorizada a verificar as conversas do suspeito com o motorista pelo WhatsApp e concluiu que a carga havia saído de Porto Velho (RO) e, em Cuiabá (MT), os dois haviam trocado a direção. O condutor detido receberia R$ 15 mil para desaparecer com o caminhão e a carga e uma das gravações dizia “vamos dispensar isso logo para sair do flagrante”.