Polícia Rodoviária recupera carga de quase R$ 500 mil roubada de caminhão de Osasco

A Polícia Rodoviária apreendeu na madrugada desta sexta-feira (6) uma carreta roubada com uma carga avaliada em quase R$ 500 mil no pedágio do km 12 da Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-75), mais conhecida como Castelinho, no trecho de Itu (SP). Dois homens foram presos.