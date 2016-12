Policiais do Conjunto dos Metalúrgicos em Osasco levam amor e carinho para pacientes do Hospital Regional

O projeto foi desenvolvido e aplicado na data de 21.12.2016 pela Equipe da BCS Base Comunitária do Conjunto dos Metalúrgicos junto ao Hospital Regional de Osasco.

Os pilares utilizados pelos policiais foram: Amor, Carinho e Fraternidade.

Neste prisma levaram através de canções ( voz e violão ): Presentes, Doces, Balas, Brinquedos e Rosas – entregue aos pacientes – cativando crianças, adultos, idosos e toda equipe do hospital.

Os policiais visitaram leito por leito, e durante a entrega dos presentes tanto surpreenderam com seu carinho como foram surpreendidos pelos pacientes que retribuíram toda a ação.

Desde já agradecemos aos colaboradores que tornaram este projeto um ícone da Base Comunitária do Conjunto dos Metalúrgicos: Alcool Brasil, Doces BullDog, Icaro Padilha FOTOS, Padaria Pão Mania, Pizzaria Victória, Policia Militar do Estado de São Paulo, 4R Ambiental e Talentos Recursos Humanos Ltda.

