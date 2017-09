Policiais flagram criminoso com chave mixa ligada na ignição de carro no Jaguaribe

A Policia Militar deteve um homem por furto de veículo, na Avenida José Júlio, no Jaguaribe, em Osasco, na madrugada de domingo (10). Ele estava uma chave mixa utilizada para ligar o carro, que devolvido ao dono.

Uma equipe do 14° Batalhão Metropolitano recebeu uma denúncia sobre a atuação do criminoso e foi até o local, onde o flagraram dentro de um Palio. Ele demonstrou nervosismo com a presença da viatura e foi abordado.

O homem de 28 anos havia colocado a chave mixa na ignição do carro e acabou confessando o crime. O Palio havia sido furtado no dia anterior. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco e o criminoso será acusado de furto qualificado.