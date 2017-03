Policial à paisana frustra dupla de assaltantes no km 18

A Polícia Militar realizou neste domingo, 26, às 17h, pela Avenida Hildebrando de Lima no Km 18 em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo.

A prisão ocorreu quando policial militar em trajes civis, com destino a base da 3ª Cia do 14º BPM/M, onde iria assumir o serviço, conduzindo seu veículo particular VW FOX, momento em que visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, tomando de roubo uma segunda motocicleta. Desta forma, o Policial militar parou seu veículo, desembarcou e se identificou como policial, tendo o garupa da motocicleta, que estava armado, apontando uma arma em sua direção (Revólver marca Taurus calibre 38, oxidado, com numeração suprimida com capacidade para 06 (seis) munições contendo 02 (duas) munições picotadas).

Com intuito de se defender da eminente agressão efetuou cinco disparos com sua arma da corporação. O policial ainda informou que ao perceber que o assaltante foi baleado e caiu ao chão, se aproximou e retirou a arma que este portava, em seguida solicitou apoio, informado que o outro assaltante que conduzia a motocicleta utilizada no roubo havia se evadido sentido ignorado.

Compareceu ao local dos fatos, a viatura do Samu, socorrendo o infrator, que foi atingido por três disparos, sendo um em cada perna e um na bacia, ao Hospital Municipal de Osasco, onde permaneceu estável, com escolta policial.

Diante dos fatos, o policial militar informou o indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo até o 5º Distrito Policial, onde informou o ocorrido para a autoridade de plantão que após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC por Roubo.