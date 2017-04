Policial e filho são vítimas de assalto, ele revida e o bandido se dá mal no Jardim D’Abril. Veja os vídeos da ação

No último sábado, 8, dois assaltantes tentaram roubar um homem que também estava em uma moto com o seu filho na avenida Prestes Maia, no Jardim d’Abril na divisa entre Osasco e São Paulo.

No vídeo é possível ver a aproximação dos assaltantes, quando o garupa anuncia o assalto, o homem, um policial militar que estava de folga, faz oito disparos, que acertam o garupa que cai na avenida, logo depois, familiares apareceram e levam o assaltante embora, em meio a revolta dos moradores, que foram ajudar o policial.

O pai e o filho estão internados. O bandido morreu.