Policial Militar impede suicídio de mulher no Jaguaribe

Na quarta-feira, 4, por volta das 11h, o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) irradiou uma ocorrência de tentativa de suicídio pela rua José Lourenço, no bairro do Jaguaribe em Osasco.

De imediato, a equipe composta pelo 2º Tenente PM Cosso e Cabo PM Ricco, ambos do 14º Batalhão (Osasco), se deslocou até o local, onde se deparou com a mulher já debruçada no parapeito da cobertura do prédio, com o corpo totalmente suspenso.

O Tenente Cosso estabeleceu contato com a vítima em uma tentativa de acalma-la enquanto o Cabo Ricco se aproximou dela. No momento em que a mulher se segurou somente com mãos, o Cabo Ricco a agarrou pelos braços e a puxou de volta para a cobertura com o auxílio do zelador do condomínio. Posteriormente, o resgate chegou ao local e conduziu a vítima para o Pronto Socorro.