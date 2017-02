Policlínica do Jardim Silveira em Barueri promove encontro de gestantes às sextas-feiras

A Policlínica Benedicta Carlota, no Jardim Silveira, em Barueri, está promovendo encontros de gestantes desde o dia 27 de janeiro. Estão programadas 13 palestras, que acontecem sempre às sextas-feiras, a partir das 10 horas. Os temas abordados são os seguintes: parto, pós-parto, amamentação, cuidados com o bebê e gestação.

Administrada pelo Instituto Hygia, a unidade de saúde do Jardim Silveira é considerada uma das melhores do município. “As palestras são ótimas. A gente aprende muitas coisas e tira muitas dúvidas”, disse Mikaela Fátima Furtado Marcelo, grávida de quatro meses de um menino.

Após o encontro, todas as gestantes ganharam um presente do Hygia: um DVD com as imagens do Ultrassom Morfológico. Este é um exame de rotina, feito normalmente para avaliar o desenvolvimento do bebê com bastante detalhe, incluindo os órgãos internos.

As palestras são gratuitas e ministradas pela enfermeira Ismênia de Paula, auxiliada pela técnica em enfermagem Diana Paula Conceição Feitoza. Mais informações por meio do telefone (11) 4162-1871.

Veja a programação para os próximos encontros:

10.02.2017 – Amamentação

17.02.2017 – Cuidados com o Bebê

24.02.2017 – Gestação

03.03.2017 – Parto

10.03.2017 – Pós-parto

17.03.2017 – Amamentação

24.03.2017 – Cuidados com o Bebê

31.03.2017 – Gestação

07.04.2017 – Parto

28.04.2017 – Pós-parto

05.05.2017 – Amamentação