Por falta de funcionários, Correios deixa de entregar correspondências em Osasco

“Eu não estou recebendo as minhas correspondências, o que aconteceu?”, diz Maria de Fátima. Nesta semana, o Jornal Correio Paulista recebeu várias reclamações sobre os Correios, como desta leitora. No começo da semana publicamos na página do Jornal, uma moradora reclamando que as cartas não estavam chegando em sua residência, ela precisou seguir até a agência que fica na Rua Agudos, no Rochdale em Osasco.

Nesta sexta-feira, a equipe de reportagem percorreu a cidade atrás de um carteiro, depois de muito procurar encontramos um com uma mala cheia de cartas.

Ele pediu para não se identificar perante as informações que foram passadas. O carteiro disse que o número de profissionais diminuiu drasticamente nos últimos meses devido ao PDV (Plano de Demissão Voluntária) promovida pelos Correios e também porque muitos carteiros se aposentaram, e não houve uma reposição destes profissionais. Não há desde 2011, um concurso público para repor a carência.

Ainda de acordo com o carteiro, ele só está entregando Sedex e cartas registradas ou seja cartas normais e boletos de cobrança, não estão chegando no destino.

A dica para quem não está recebendo as correspondências é que vá à agência dos Correios mais próxima de sua residência para retirar as mesmas.