Por que os dentes ficam amarelados?

Olá meus amigos, tudo bem? Já falei anteriormente de facetas e clareamentos dentais… mas um ponto ainda não ficou totalmente claro: por que nossos dentes ficam amarelados? É algo inevitável com o passar do tempo ou contribuímos com isso?o que ocorre no nosso organismo?

Os dentes podem ficar amarelos por alguns motivos como o envelhecimento, falta de higiene, quando a pessoa fuma e também algumas doenças congênitas. Aliás, o cigarro é um dos principais inimigos, pois ele resseca a boca, proliferando mais bactérias e suas substâncias químicas como o alcatrão e nicotina amarelam os dentes, além de deixar resíduos que com o tempo ficam cada vez mais difíceis de serem removidos.

Quanto à ação do tempo, o amarelado é causado pelo envelhecimento da dentina, uma das camadas do dente. Isto acontece com todo mundo pois os nossos dentes eles vão calcificando o que chamamos de prismas de esmaltes e ficando mais rígidos.

Temos alguns alimentos e bebidas que podem manchar até mesmo temporariamente os dentes devido à porosidade dos mesmos: beterraba, molho de tomate, café preto muitos que também contenham corantes. Ou seja, tudo que tenha muita pigmentação pode manchar ou amarelar. Outros exemplos: refrigerante, vinho, suco de uva.. Isto tudo acontece devido a porosidade do esmalte dentário.

Para evitar ou postergar o amarelamento, além dos clareadores, é só evitar o que foi listado acima, principalmente o cigarro. Além disso é o que sempre friso: escovação de quatro a cinco vezes ao dia, utilização do fio dental e a ida regular ao dentista a cada seis meses.

