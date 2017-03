Portal do Trabalhador de Osasco atende sete mil pessoas em 12 dias

Uma das ações mais importantes realizadas pelo prefeito Rogério Lins foi reabrir o Portal do Trabalhador e regularizar o atendimento ao público. Na manhã da terça-feira, 21, doze dias após a reabertura, Lins voltou ao local para agradecer o empenho dos funcionários e também dar as boas-vindas aos trabalhadores que buscam a recolocação profissional e demais serviço.

Nesses doze dias de funcionamento (até o dia 20/3) foram atendidas 7.099 pessoas, entre Banco do Povo, CIEE, Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego, Intermediação de mão de obra, Bolsa Família e demais serviços.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Dulce Cazzuni, a reabertura do Portal foi fundamental, pois, existe uma grande expectativa devido ao alto índice de desemprego e em breve será reaberto o segundo Portal do Trabalhador na zona Sul.

O prefeito Rogério Lins frisou a importância de oferecer um atendimento de qualidade aos munícipes e agradeceu o comprometimento dos profissionais. Segundo ele, a cortesia e o carinho deve ser o foco do serviço prestado. “Essa é uma das tarefas mais nobres porque possibilita a oportunidade das pessoas mudarem de vida, iniciarem outra etapa profissional. Nós estamos aqui para servir e meu principal pedido, após expressar a imensa gratidão, é que possamos atender a todos de forma humanizada e com o máximo respeito e carinho”, afirmou.

O Portal do Trabalhador fica na rua Virgínia Aurora Rodrigues, 350, Centro e atende de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.