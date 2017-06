Portal do Trabalhador de Osasco oferece mais de 2200 vagas de emprego

O PORTAL DO TRABALHADOR ENVIA NESTE PAINEL ALGUMAS VAGAS QUE ESTÃO DIVULGADAS NO SITE PORTAL MTE MAIS EMPREGO. O PORTAL POSSUI 2268 VAGAS ABERTAS.

INTERESSADOS COMPARECER:

PORTAL CENTRO – RUA FIORINO BELTRAMO 300 – CENTRO (OSASCO).

PORTAL SANTO ANTONIO – AVENIDA JOÃO DE ANDRADE, 1778 – JARDIM SANTO ANTONIO.

OCUPAÇÃO/VAGAS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SALÁRIO LOCAL Ajudante de Carga e Descarga 40 3088130 Ensino Fundamental Incompleto 800,00 Osasco Auxiliar de Cozinha 2 3219321 Ensino Fundamental Completo 1080,00 Osasco Auxiliar Administração 1 3208287 Ensino Médio Completo 1107,00 São Paulo Padeiro Confeiteiro 2 2905979 Ensino Fundamental Incompleto 1500,00 Cotia Auxiliar de Limpeza 5 3235826 Ensino Fundamental Incompleto 916,00 Osasco Cabista 4 3093849 Ensino Fundamental Completo 1100,00 Barueri Operador de Telemarketing Ativo 100 3231670 Ensino Médio Completo 982,00 São Paulo Cozinheiro Geral 1 3029603 Ensino Fundamental Completo 1300,00 São Paulo Manobrista 20 2666237 Ensino Fundamental Incompleto 1047,00 Barueri Vendedor Interno 30 3227718 Ensino Médio Completo 1191,00 Osasco Instalador de Alarme 2 3106015 Ensino Médio Completo 1400,00 Osasco Chefe de Serviço de Limpeza 10 3232183 Ensino Fundamental Incompleto 1252,00 Osasco Costureira de Maquina Reta 6 3119410 Ensino Fundamental Completo 1120,00 Osasco Cumim 3 3035459 Ensino Fundamental Incompleto 900,00 São Paulo Dedetizador 1 3082433 Ensino Fundamental Completo 1000,00 Osasco Fiscal de Loja 5 3235783 Ensino Fundamental Completo 1163,00 Osasco Monitor de Alunos 4 3234560 Ensino Médio Completo 1080,00 Osasco Operador de Empilhadeira 50 3234375 Ensino Médio Completo 1506,00 Itu Padeiro 4 3149929 Ensino Médio Incompleto 1392,00 Osasco Recepcionista Caixa 10 3227758 Ensino Fundamental Completo 1159,00 Osasco Sushiman 15 3153226 Ensino Fundamental Incompleto 2000,00 São Paulo Jardineiro 2 3194783 Ensino Fundamental Incompleto 916,00 São Paulo Auxiliar Pessoal 1 3171026 Ensino Médio Completo 1040,00 Carapicuíba Auxiliar de Linha de Produção 4 2949979 Ensino Médio Completo 1227,00 Osasco Operador de Caixa 5 2917010 Ensino Médio Completo 1134,00 São Paulo Ajudante de Eletricista 2 3227645 Ensino Fundamental Completo 1100,00 Osasco Operador de Tráfego para Estacionamento 25 2974705 Ensino Fundamental Completo 1037,00 Osasco

