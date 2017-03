Portal do Trabalhador do Centro de Osasco será reaberto no dia 8

Após reformular sua equipe de trabalho e modernizar suas instalações, o Portal do Trabalhador, unidade Centro, retoma suas atividades e reabre as portas para atender a toda população neste dia 8 de março, às 8h, com a presença do prefeito Rogério Lins e apresentação da Banda Sinfônica do Conservatório Villa Lobos.

Fechado na gestão anterior e sem atendimentos desde então, deixou inúmeros osasquenses sem auxílio em diversas demandas importantes, como intermediação de mão de obra, emissão da carteira de trabalho, seguro-desemprego, Programa Bolsa Família, entre outros

Inaugurado em 2006, na sede da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI), o Portal do Trabalhador se consolidou como um importante equipamento público de fomento às políticas públicas municipais de geração de emprego, trabalho e renda, e à intermediação de mão de obra entre trabalhadores e empresas sediadas em nossa cidade. Nesses 11 anos de atuação, o espaço já atendeu, aproximadamente, dois milhões de cidadãos e cidadãs, inserindo mais de 64.000 mil pessoas no mercado de trabalho formal.

De acordo com o prefeito Rogério Lins, a volta do Portal simboliza um importante passo para Osasco. “Em um cenário de recessão econômica como o vivido pelo país, atualmente, é muito importante garantir os serviços voltados ao trabalhador. Por isso nossa gestão se empenhou na reabertura do Portal.”, explica Lins. “Com a retomada das atividades, contamos com as empresas de nossa cidade e com todos os osasquenses, pois acreditamos que a construção de um cenário de elevação do emprego formal e crescimento da economia de nossa cidade é uma tarefa coletiva”, finaliza.