Portal do Trabalhador do Jardim Santo Antônio vai reabrir no dia 7 de junho

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) reabre, na quarta-feira, 7/6, a partir das 9h, o Portal do Trabalhador Zona Sul.

Depois de passar por reforma estrutural completa, a unidade, fechada desde o segundo semestre de 2016, está preparada para atender novamente a população. Situado no bairro Jardim Santo Antônio, o Portal Zona Sul funcionará de segunda a sexta, sempre das 8h às 17h, e oferecerá diversos serviços, como intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho, oficinas de orientação para o trabalho, entre outros.

Reaberto há apenas três meses desde a retomada dos serviços da unidade Centro – que voltou a funcionar em 8 de março –, o Portal Zona Sul cumpre um importante papel na atual conjuntura econômica do país ao ajudar na inserção e recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho formal, contribuindo com a queda do desemprego no município.

Segundo dados levantados pela SDTI e apresentados pelo prefeito Rogério Lins, a unidade Centro do Portal atendeu, nesses três meses iniciais, mais de 47 mil pessoas de Osasco e região. Entre os serviços prestados, foram expedidas mais de três mil carteiras de trabalho, e mais de 33 mil atendimentos para intermediação de mão de obra foram realizados. O relatório também mostra que o Portal do Trabalhador reinseriu, até o momento, mais de 800 pessoas no mercado de trabalho, uma média de nove pessoas empregadas por dia.

“A reabertura das unidades do Portal do Trabalhador sempre foi um compromisso da nossa gestão e o balanço de atendimentos, apresentado recentemente, mostra o excelente trabalho desempenhado pelo órgão”, afirmou Lins. “Agora, com duas unidades em funcionamento, teremos ainda mais condições de contribuir com a retomada das contratações em nossa cidade e na região”, acrescentou.