Portuguesa joga no Rochdale nesta quarta, 1, pela a série A-2

A Lusa entra em campo na noite de quarta-feira (1), às 20h, contra o Votuporanguense, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, no estádio José Liberatti, em Osasco.

As novidades para essa partida são as voltas dos volantes Dinho e Sandro Silva, que cumpriram suspensão na última rodada contra o Taubaté, e estão a disposição do treinador.

Dois atletas estão entregues ao Departamento Médico. O meia Vinícius Martins, com lesão ligamentar no joelho durante o treinamento, ficará em tratamento de 6 a 8 meses. O goleiro Iago também está em tratamento de lesão no pulso.

Nos últimos dias algumas negociações se concretizaram na Lusa. O atacante Bruno Duarte foi cedido por empréstimo ao Boa Esporte-MG e o meia Rafael Vicentini cedido por empréstimo ao Cascavel-PR. A nova aquisição rubro-verde foi a contratação do meia-atacante Rico, de 35 anos, que estava no futebol árabe. Ele aguarda a regularização dos seus documentos para poder atuar pela Portuguesa.

Nessa temporada a Lusa tem um aproveitamento de 100% atuando como mandante no Campeonato Paulista da Série A-2. Em três jogos, foram três vitórias (1 a 0 contra o Barretos; 1 a 0 contra o Sertãozinho e 3 a 2 contra o Mogi Mirim).

Já o Votuporanguense ainda não venceu como visitante. Em três jogos fora de casa, obteve um empate (1 a 1 contra a Penapolense) e duas derrotas (2 a 1 contra o São Caetano e 1 a 0 contra o Juventus).