Poupatempo de Carapicuíba fará simulado de abandono nesta sexta, 27

O Poupatempo Carapicuíba realiza na manhã desta sexta-feira, dia 27 de janeiro, um exercício de abandono do prédio com a participação dos funcionários e cidadãos presentes na unidade. Foram convidados a participar do simulado o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do 1º Distrito Policial de Carapicuíba.

A iniciativa faz parte dos procedimentos de segurança e é essencial para que a equipe esteja sempre preparada nas situações que exijam uma rápida, eficaz e organizada evacuação do local. Após a simulação, todos retornarão para prosseguirem com os atendimentos.

O simulado de abandono de área nos postos Poupatempo acontece duas vezes por ano e é determinado pelo Decreto Estadual nº 56.819/11, que define a obrigatoriedade da ação em situações de emergência em edificações e áreas de risco.

O Poupatempo Carapicuíba fica na Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495 – Parque Ecológico. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 13h.