Praça de pedágio do km 0 do Trecho Oeste do Rodoanel ficará fechado na manhã deste domingo, 7

No próximo domingo, 7, a CCR RodoAnel realiza operação especial no Trecho Oeste do Rodoanel, em apoio às obras do Consórcio Mendes Júnior/Isolux Corsán, contratado pela DERSA para a construção do Lote 1 do Trecho Norte da rodovia.

A concessionária, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, bloqueará o tráfego na altura da praça de pedágio do km 0 do Trecho Oeste às 07h15. Para garantir a segurança dos motoristas, será realizado um comboio a partir do km 4 da pista interna, sentido Perus. A previsão é que a operação dure 40 minutos.