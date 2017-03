Praça do Salgado recebe melhorias e vai ganhar academia ao ar livre

Na praça foram executados diversos serviços como troca da iluminação, pintura dos bancos, podas de árvores, plantio de grama e também a construção de uma pista de caminhada.

Nos próximos dias, a Prefeitura instalará também no Salgado uma academia ao ar livre. No entorno da Praça, a Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana já marcou para esta semana o início das obras de sinalização de solo e pintura de lombadas e faixas de pedestres.

O prefeito Rogério Lins esteve na praça nesta semana conversando com os munícipes, depois ele se deslocou para a Avenida Sport Club Corinthians, no trecho logo após a Praça, que consta do projeto de duplicação da via, ouvindo as reivindicações dos moradores. Segundo os moradores, esse trecho da Avenida ficou abandonado pelas últimas administrações. “Aqui, nós sofremos com o abandono, principalmente, da última administração. O local se transformou num espaço para descarte ilegal de lixo e entulho e a própria administração passada jogou entulho aqui”, reclamou o motorista Marcelo Alves. No mesmo dia, um caminhão da Secretaria iniciou a retirada de entulhos do local. “A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas, pedimos também que a população nos ajude a manter o espaço limpo, inclusive, denunciando as pessoas que jogarem lixo e entulho”, explicou o secretário de Obras, Cláudio Monteiro. Segundo o prefeito Rogério Lins, a meta de sua Administração é manter um diálogo aberto com os munícipes, no sentido de executar serviços públicos que vão ao encontro das reivindicações e necessidades dos bairros. “Nos próximos dias, instalaremos 30 novas academias ao ar livre na cidade e uma será aqui nesta praça.”, disse o prefeito.