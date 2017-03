Prascidelli solicitou ao Ministério da Saúde a liberação de R$ 1,4 milhão em emendas

Em audiência com Ministro da Saúde, o deputado solicitou a liberação de emendas e o aumento do repasse de verbas para a saúde de Osasco. Os recursos serão utilizados na reforma de policlínicas, na aquisição de equipamentos para o SAMU, entre outros.

Em audiência nesta terça-feira, 28, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o deputado federal Valmir Prascidelli (PT-SP) solicitou a liberação de R$ 1,4 milhão em emendas orçamentárias destinadas ao apoio e manutenção de unidades de saúde para a cidade de Osasco e região. O parlamentar também solicitou o aporte de mais recursos financeiros para as unidades de saúde da região, que hoje atendem mais de 700 mil moradores e necessitam comprar insumos e melhorar a infraestrutura e a qualidade de atendimento, para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro do Munhoz, e a reforma das Policlínicas da Zona Norte e da Zona Sul.

Prascidelli também mencionou a necessidade de aquisição de equipamentos de tecnologia e comunicação para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de reposição da frota. “A demanda por recursos é sempre muito grande e a saúde é uma área essencial, que requer uma atenção especial dos governantes. A ampliação desses recursos permitirá a melhoria na saúde pública de Osasco”, argumentou Prascidelli.

O deputado Valmir Prascidelli, sempre atuante nas lutas contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, têm se dedicado também, junto aos Ministérios, a angariar recursos que melhorem a qualidade de vida do cidadão. “A saúde tem sido a maior preocupação da população da região. É preciso fazer uma gestão eficiente e comprometida. Por isso estou aqui, à disposição da Prefeitura de Osasco e de todas as prefeituras da região para buscar mais recursos, para que a população tenha qualidade nos serviços de saúde”, finalizou Prascidelli.