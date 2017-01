Prefeito cancela reajuste das tarifas de ônibus em Jandira

A partir da 0h desta quinta-feira (5), as tarifas de ônibus municipais em Jandira voltaram ao antigo valor, de R$ 3,70. A decisão – única até o momento na Região Oeste – foi adotada por meio do decreto 3.721/17, assinado pelo prefeito Paulo Barufi nesta quarta-feira (4), suspendendo decisão tomada em 28 de dezembro, pelo ex-prefeito Geraldo Teotônio (Gê).

De acordo com entendimentos jurídicos da atual administração, o reajuste – aprovado pelo ex-prefeito Gê, às vésperas do ano novo – fere as definições previstas em contrato celebrado entre a Prefeitura de Jandira e a empresa concessionária do transporte público municipal, a Benfica.

Em função disso, o prefeito Paulo Barufi anulou o decreto assinado pelo ex-prefeito, determinando a volta da cobrança da tarifa praticada até 27 de dezembro. “Revogamos o decreto anterior, atendendo aos anseios da população de Jandira de forma a obedecer, firmemente, a legislação vigente”, disse Barufi.