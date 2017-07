Prefeito de Osasco atende a população nesta quarta-feira, 5

A 2ª edição do programa “Fale com o Prefeito” será realizada nesta quarta-feira, 5, a partir das 8h, na Sala Osasco. Implantado pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, no dia 17 de maio, a iniciativa teve aprovação dos munícipes e trouxe resultados satisfatórios. Na edição anterior, a Prefeitura atendeu 170 pessoas. Meta muito acima do previsto, que seriam de 100 pessoas.

Foram atendidas solicitações nas áreas de saúde (36), habitação (21), obras (20), educação (16), administração (15) e sete de meio ambiente. As demais demandas ficaram a cargo de outros setores.

O programa “Fale com o Prefeito” é mais uma oportunidade para o cidadão ter acesso ao chefe do executivo e secretários e trazer demandas, projetos, reclamações e sugestões de mehorias para a cidade.

Na quarta-feira, 5, a movimentação na Sala Osasco começará por volta das 7h, com equipes recebendo os munícipes agendados pela Central 156 e pelo gabinete, mas também haverá a distribuição de 30 senhas para os moradores que estiverem por perto e que desejam aproveitar a ocasião.

SERVIÇO:

Programa Fale com o Prefeito

Data: 05/07/2017

Horário: das 8 às 18h

Local: Sala Osasco, prédio anexo ao Paço Municipal. Avenida Bussocaba, nº 300, Vila Campesina

Distribuição de senhas a partir das 7h