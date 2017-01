Prefeito de Santana de Parnaíba é eleito presidente do Cioeste

Na sexta-feira, 6, os Prefeitos que fazem parte da Cioeste – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, realizaram a primeira Assembléia Extraordinária do ano, na qual o Prefeito Elvis Cezar foi eleito presidente do consórcio.

A reunião foi realizada na sede da entidade em Alphaville e contou com a presença dos prefeitos Rubens Furlan (Barueri), Marcos Neves (Carapicuíba), Igor Soares (Itapevi), Paulo Barufi (Jandira), Rogério Franco (Cotia) e do Prefeito Interino de Pirapora, Dany Floresti. A escolha foi unânime por parte dos gestores municipais, que citaram a capacidade administrativa e atuação constante do prefeito com relação aos assuntos de interesse da região, determinantes para a escolha. Igor Soares, prefeito de Itapevi foi nomeado vice-presidente do conselho.

O consórcio atende a lei federal nº 11.107/05, que institui normas para funcionamento dos consórcios públicos, que tem como objetivo a realização de ações debatidas com os chefes do poder executivo dos municípios visando atrair benefícios e melhorias para a região, bem como a busca de oportunidades para as cidades no contexto internacional. Atualmente com oito municípios, a Cioeste é o maior consórcio de municípios do Brasil, que juntos representam 2,7% do pib nacional.

Além da eleição, também foi exibido um vídeo mostrando os trabalhos realizados nos últimos anos, apresentação da equipe executiva do consórcio aos prefeitos, que aproveitaram a ocasião para discutirem a realização de ações como alternativas de mobilidade urbana nas regiões de Alphaville e Tamboré, que ligam as cidades de Santana de Parnaíba e Barueri, e da ata de preços de medicamentos por meio do consórcio, que irá proporcionar uma redução de 40% nos preços.

“Com a união destes municípios teremos uma representatividade maior junto ao governo do Estado para que possa atender as nossas necessidades e o Elvis é a pessoa indicada para conduzir todos os interesses do consórcio, pois vem fazendo um grande trabalho em Santana de Parnaíba e faz parte desta nova geração de prefeitos. Tenho certeza que com ele a frente mostraremos a força do nosso consórcio” falou Rubens Furlan, Prefeito de Barueri.

Vice presidente da Cioeste, o Prefeito de Itapevi comentou sobre a eleição de Elvis Cezar como presidente da entidade: “A região ganha muito com a eleição do Elvis, pois ser trata de um jovem com experiência comprovada, mostrou isso fazendo a melhor gestão da região oeste, com competência e o dinamismo, aliado a juventude dele, fizemos a escolha certa”, comemorou Igor.

O Prefeito Elvis Cezar comentou sobre este importante desafio: “Ser presidente do Cioeste é uma grande responsabilidade, pois trata de municípios que, juntos, possuem um PIB de quase 3% em uma região com mais de dois milhões de habitantes, por isso vamos trabalhar realizando diversas ações que possam gerar emprego e melhorar a economia, pois a nossa região será a que mais crescerá nas próximas duas décadas e vamos trabalhar para que isso se torne realidade”, concluiu Elvis.