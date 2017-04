Prefeito desmente boatos sobre cassação

Desde quando foi eleito, o prefeito Rubens Furlan sofre com boatos de que deixará a prefeitura. Questionado sobre esta informação, o prefeito de Barueri disse que o responsável por este boato é o político Saulo Góes. “Ele fala essas besteiras, ele quer anular a sessão da câmara dizendo que foi um ato inconstitucional.” As ações se baseiam no fato de a câmara de Barueri ter anulado no ano passado a sessão que em 2013 reprovou as contas de Furlan de 2011, deixando-o inelegível. Furlan disse que o Tribunal de Contas aprovou, mas a Câmara rejeitou, ele entrou com uma ação e depois foi aprovada pela a casa de leis barueriense. “Não houve nenhum tipo de ilegalidade, a cabeça doente do Saulo pensa só nisso. Ele me dá um abraço e depois nas minhas costas dá uma chapuletada. A ação do Saulo não vai para a frente, perdeu em Barueri, foi para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP)e perdeu de 6 a 0. Ele recorreu para o TSE, e o juiz decidiu que o mérito tinha que ser decidido pelo o TRE. Agora o tribunal pediu documentos para analisar a ação.” Nas últimas semanas surgiram informações de que o prefeito deixaria o cargo nos próximos dias, Furlan desmentiu. “Toda vez que mexem no processo, o Saulo faz festa, coloca na rede social que sexta-feira, é o último dia do prefeito na cidade, agora falou que daqui três meses que eu vou sair. O Saulo precisa arrumar um emprego para parar de falar bobagem.”