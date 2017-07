Prefeito Marcos Neves presta contas dos 180 dias de governo

durante a prestação de contas dos 180 dias de gestão, o prefeito de Carapicuíba, marcos neves, fez um balanço dos problemas encontrados ao assumir a prefeitura e falou sobre as próximas realizações e ações de sua gestão

Na quarta-feira, 5, na sede da Associação Comercial de Carapicuiba, com a presença de vereadores, secretários municipais, funcionários públicos, representantes de entidades e a imprensa regional, o prefeito Marcos Neves apresentou um resumo dos 180 dias de seu governo.

“Nos primeiros dias encontramos muitos problemas, mas o maior deles foi depararmos com uma dívida de R$ 170 milhões junto ao INSS. Não empurramos com a barriga e contando com a colaboração da Câmara, parcelamos a mesma em 23 anos.

Não tenho saudade de ser deputado estadual, vou ter sempre orgulho de ser prefeito e de ser carapicuibano. Vamos governar com os pés no chão, com transparência, responsabilidade e muito trabalho, contando com o apoio dos vereadores, secretários municipais e dos funcionários públicos”, discorreu o prefeito. Abaixo as principais ações do governo Marcos Neves neste primeiro semestre

Saúde

O atendimento médico foi ampliado com relação ao mesmo período de 2016, uma nova ambulância, um convênio para mais duas e outras que serão locadas, além de duas motolâncias. Foram revitalizados o PA Vila Dirce, UBS Adauto Ribeiro e Cohab 2, outras unidades também serão atendidas. Processo seletivo para a contratação de 155 médicos, além de 40 enfermeiros e técnicos por concurso público. A Patrulha da Dengue teve êxito e de 70 casos no primeiro semestre do ano passado, apenas 4 casos neste semestre de 2017.

Segurança

Renovando e ampliando a frota da guarda municipal, tolerância zero aos pancadões, bases móveis nos parques, ronda escolar e parceria das polícias civil e militar com a guarda municipal no Programa Segurança em Ação.

Habitação

Entrega de títulos de regularização fundiária a 630 famílias, tolerância zero às invasões e lotes irregulares estão sendo desocupados.

Obras, Serviços e Meio ambiente

Conclusão de mais uma fase da Marginal do Cadaval que breve será totalmente iluminada. Implantação do programa Meu Bairro Melhor com limpeza, pintura, capinação, poda de árvores, tapa buracos, etc. Oito novos caminhões para a coleta do lixo e os coletores uniformizados. Revitalização de uma viela a cada 30 dias, reforma do cemitério que terá ainda novos investimentos. Mais de 10.200 atendimentos na iluminação pública e instalação de 2000 lâmpadas. Revitalização dos Parques Gabriel Chucre e Planalto

Educacão

Entrega da EMEI Professora Maria Eliana Zadra com vagas para 198 crianças. Criação de mais de 1000 novas vagas nas escolas e pré-escolas, contratação de 137 novos professores. Nos próximos dias recebimento de três novos ônibus escolares.

Trabalho e emprego

Implantação de vários cursos profissionalizantes, recolocação de mais de 300 pessoas no mercado de trabalho, qualificação de pessoas à Frente de Trabalho. Instalação do programa Ambulante Legal, com barracas padronizadas, propiciando dignidade às pessoas que trabalham sem nenhuma pressão. Nenhum município conseguiu fazer o mesmo. A meta é fazer o mesmo no Terminal e após no Camelódromo.

Esporte

Reforma do Ginásio Ayrton Senna, revitalização do Estádio do Niterói, mais de 2000 crianças nas escolinhas, campeonatos diversos e ida a Brasília em busca de um convênio para reformar e modernizar o grande complexo esportivo Tancredão

Assistência Social, Cultura e Trânsito

Atualização de 46% do cadastro do bolsa família. Campanha do Agasalho com apoio de muitos parceiros e ajuda da comunidade. No trânsito sinalização e promoção de ações de conscientização às crianças. No evento Paixão de Cristo numa parceria com o governo estadual, gastando 50% a menos, um espetáculo para 20 mil pessoas. Realização do carnaval da família na Aldeia, onde nos próximos dias haverá uma festa julina e na Festa do Trabalhador, sem gastar um real, o público foi superior a 70.000 pessoas e com o trabalho que está sendo realizado pela vice-prefeita Gilmara Gonçalves, o objetivo é transformar a Aldeia de interesse turístico.

Próximas realizações e ações

O prédio do Educandário será a sede da Seccional de Polícia. Transferir para outro local a UBS do centro bem como o Centro de Reabilitação. Aplicar o recurso já disponível de R$ 6 milhões no recapeamento de vias. Entrega de quatro escolas mobiliadas, reformar equipamentos esportivos, entrega de quatro quadras cobertas, construção de um novo terminal rodoviário e da passarela de interligação com a estação de trem e reformar o Centro Administrativo da prefeitura. A área do Parque dos Paturis será desapropriada, cercada e receberá atrativos. Esse parque será a “menina dos olhos” do povo carapicuibano.