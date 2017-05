Prefeito Rogério Lins participa de reunião com moradores no Cidade das Flores

Na quarta-feira, 3, o prefeito Rogério Lins, esteve no bairro Cidade das Flores, onde participou de uma reunião com moradores da Rua Paineira, que pedem melhorias num terreno que divide a via com a Área Livre Bolinha.

O terreno, segundo os moradores, pertence à Rua Paineira e, conforme o plano de obras, no local deveria constar uma praça com rotatória. Hoje, o terreno está sendo usado como depósito ilegal de lixo e entulho.

Na reunião, que contou também com a presença do secretário Cláudio Monteiro (Serviços e Obras), alguns moradores sugeriram o fechamento do terreno. Eles alegam que o acesso entre a rua e a área livre traz sérios problemas, pois há circulação de carros e motocicletas em alta velocidade.

Os munícipes também pediram a troca da iluminação e a instalação de lombadas ou outro tipo de redutor de velocidade nas imediações.

Após ouvir as reclamações, reivindicações e sugestões de moradores dos dois lados, Rogério Lins afirmou que a Prefeitura vai se reunir novamente com eles para estudar as melhores soluções para o local, como a construção de uma quadra esportiva ou de uma academia ao ar livre. Lins informou que a limpeza e retirada de entulho acontecerá nos próximos dias. “Se existe um local público que esteja provocando conflitos, nós, gestores municipais, temos que pensar em saídas que tragam harmonia. Não podemos pensar em exclusão. Vamos estudar medidas inclusivas para este espaço, pois quando damos oportunidades, ganhamos a comunidade”, enfatizou o prefeito. No final, todos os moradores agradeceram pela visita de Rogério Lins e pela oportunidade que tiveram para fazer suas reivindicações.

O Parque Clóvis Assaf, no Cidade das Flores é um dos mais frequentados da cidade. Após reunião com os moradores Rogério Lins vistoriou o local e determinou ao secretário de Obras que providencie a troca dos equipamentos, como também melhorias na pista de caminhada, no playground e na quadra poliesportiva, dentre outros serviços.