Prefeitura de Barueri já fez reparos em 585 buracos do bairro de Alphaville

Desde o inicio do ano, moradores de Alphaville e região acompanham as ações da Prefeitura de Barueri, que atua todos os dias em serviços de tapa-buraco nos principais trechos do bairro. Nesta região a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) já tapou o total de 585 buracos, até o mês passado.

O reparo contemplou áreas industriais e de maior fluxo viário como as alamedas Rio Pardo, Xingu, Amazonas, Tocantins, Cauaxi, Rio Negro, Araguaia, Purus, Mamoré e as avenidas Aldeinha, Sagitário, Andrômeda, Doutor Dib Sauaia Neto, São Paulo e Fernando Cerqueira Cesar. A ponte Antônio Macedo Arantes, situada próximo à alameda Tocantins, também recebeu melhorias.

No Tamboré, os locais que passaram por manutenções foram as ruas Javari, João Ferreira de Camargo, as alamedas Araguacema, Pucuruí, Juari, Rio Preto, Inajá, Caiapós e as avenidas Piracema, Aruanã, Ceci e Tamboré.

O 18 do Forte no Alphaville Empresarial também teve reparo de vias, nas avenidas VertVille e Ômega.