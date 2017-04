Prefeitura de Osasco diz que foi vítima de denúncia falsa na Maternidade Amador Aguiar

Neste fim de semana, uma moradora de Osasco utilizou o facebook para fazer uma denúncia. A usuária da rede social disse que sua amiga foi à Maternidade Amador Aguiar, mas devido a alguns erros da equipe médica, segundo o post da denúncia, a criança não sobreviveu ao parto.

Nesta segunda, 24, a prefeitura emitiu uma nota informando que a denúncia é improcedente.

De acordo com a prefeitura foi realizada uma vasculha em todos os registros e não houve óbito de recém-nascido e nem caso parecido com o que foi descrito, nos últimos dias, sobretudo sábado, data em que ela relata ter ocorrido o fato.

A nota diz que Lins não compactua com negligência médica e, se fosse o caso, seria o primeiro a tomar providências em relação ao suposto ocorrido. “Mas reafirmamos: trata-se de denúncia falsa, com o intuito claro de minar o bom andamento da administração pública e de atingir o trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão de Osasco. Sendo assim, não vamos admitir esse tipo de comportamento sem tomar as medidas judiciais cabíveis.”