Prefeitura de Osasco e Eletropaulo realizam poda de árvores em Presidente Altino

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a AES Eletropaulo, realizou no domingo, 25, uma operação programada de poda de árvores na Praça Dicran Echrefian, em Presidente Altino. A ação faz parte dos serviços de zeladoria, que integram a operação Osasco Renovada, executados pelas secretarias de Obras (SSO) e Meio Ambiente (SEMA). As solicitações, encaminhadas pela Central 156, tem sido umas das prioridades da atual administração. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Élio Salvini, há demandas que aguardavam há mais de um ano. “Esse é um trabalho que a SEMA faz em parceria com a Eletropaulo. Essa ação conjunta é necessária porque só dá para fazer a poda com segurança depois do abastecimento de energia ser interrompido, principalmente a rede de alta tensão. Há todo um preparativo para isso. Acionamos a Eletropaulo, a GCM e o Demutran para dar apoio. Além de cuidar de nossas árvores, fazemos a poda para evitar danos a rede e evitar a falta de energia em períodos de chuvas. Essas intervenções maiores ocorrem nos finais de semana e nas áreas de maior risco de danos à população”, explicou o secretário.

Na mesma semana, ações de poda e zeladoria também foram executadas na rua Rua Zuma de Sá Fernandes e outros pontos da região. “A Prefeitura está de parabéns”, comentou o comerciante Damião Ferreira dos Santos, proprietário da banca Altino, elogiando a iniciativa.

“É um serviço importante para a cidade, pois além de eliminar danos à rede elétrica, permite que a iluminação das ruas fique melhor, oferecendo mais segurança aos munícipes, principalmente à noite”, destacou Edmildo Ramos, morador do local há dez anos.

Investimentos

Em fevereiro deste ano, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, recebeu em seu gabinete, representantes da AES Eletropaulo, momento em que a empresa anunciou investimentos de 5,2 milhões para modernização da rede elétrica municipal, que inclui a manutenção de quase 300 km de rede elétrica e a substituição de 34 km de cabos para a rede Spacer, um cabeamento mais resistente à queda de galhos e árvores, além da poda de 25 mil árvores.

“Buscar economia e ainda mais eficiência nos serviços prestados para os osasquenses são alguns dos objetivos que queremos alcançar por meio de parcerias como esta com a Eletropaulo. A poda de árvores é uma das nossas prioridades”, comentou o prefeito.