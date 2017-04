Prefeitura diz que não há processo de instalação de radares na cidade, no momento.

A Prefeitura de Osasco tomou ciência da viralização, por meio do whatsapp, de notícia sobre a instalação de radar em Osasco, especificamente e à princípio na Avenida Hirant Sanazar.

Por meio da Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana, a prefeitura informa que não há processo de instalação de radares na cidade, no momento.

A prefeitura entende que os radares são importantes para controle do trânsito, e que por isso, a implantação dos equipamentos está em fase de licitação. Assim que esse processo terminar, e eles forem, de fato, instalados, a Setran vai fazer ampla divulgação da ação, inclusive com sinalização dos locais onde eles forem ativados.

É determinação do prefeito Rogério Lins que os radares não sejam instrumentos de “pegadinha”, e sim de controle da ordem da malha viária. Por isso, a população será amplamente informada sobre a reativação dos radares na cidade, sobre seus pontos de atividade e sobre a data de início de funcionamento. As vias onde eles operam também serão sinalizadas com placas.