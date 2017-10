Presidente da OAB Osasco foi presa em São Roque

A presidente da 56ªSubseção de Osasco OAB Libânia Aparecida da Silva foi presa em São Roque nesta terça, 24.

A advogada é acusada de crime de extorsão. Há mais de um mês, o presidente da Câmara de Osasco Elissandro Lindoso sofria extorsão pelo o marido da Libânia. Lindoso marcou um encontro com o marido e a Libânia em um restaurante de São Roque. Lindoso avisou a polícia, numerou as cédulas para entregar a Libânia e entregou a presidente da OAB, quando saiu do restaurante, a Polícia prendeu a advogada em flagrante junto com seu marido.

Na manhã desta quarta, 25, a presidente concederia uma coletiva de imprensa, mas foi cancelada por causa da prisão. O presidente da Câmara Elissandro Lindoso vai falar com a imprensa às 14h,

Currículo da Presidente da OAB Osasco

Libânia Aparecida da Silva, Pós-graduada em 2008 pela UNIFIEO, na área de Penal e Processo Penal. Advogada estabelecida, aproximadamente, há doze anos na Comarca de Osasco, atuando em várias áreas do direito. Defensora

Pública de Osasco, por meio do convênio PGE/OAB, desde 2004. Atou como conciliadora da 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Osasco, desde a implantação do setor de conciliação até dez/2012. Atuou como assessora da Conselheira Helena Maria Diniz, junto a 4ª Câmara Recursal do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional São Paulo, de jan/2011 a dez/2012. Foi membro da Comissão de Eventos, presidente da Comissão da Mulher Advogada e Assessora da Presidência da 56ª Subseção de Osasco, por oito anos. Foi Coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da Seccional São Paulo, por três anos. Foi colaboradora da Comissão OAB vai a escola e da Comissão do Idoso, apresentando palestras e participando em eventos, atualmente, é Presidente da 56ªSubseção de Osasco.