Presidente da OAB Osasco questiona Câmara Municipal

O clima entre OAB Osasco e o presidente da Câmara esquentou após a ordem dos advogados solicitar documentação sobre licitações. A OAB quer saber como foi feito o processo de licitação do novo prédio que foi alugado pela presidência

A advogada Libânia Aparecida, presidente da OAB Osasco e a advogada Patricia Hioki ficaram indignadas após tratatamento recebido do presidente da Câmara Municipal de Osasco Elissandro Lindoso (PSDB).

Alguns meses atrás, a OAB representou contra a Câmara com relação ao aluguel de veículos para o uso dos vereadores. Dias depois o presidente suspendeu o processo de licitação de aluguéis dos veículos.

No último encontro entre a direção da OAB Osasco e o presidente da Câmara, o clima não foi nada amistoso. “Nós fomos cobrar a Câmara pois eles alugaram um prédio ao lado do atual e o local está fechado, e há seis meses o legislativo está pagando R$ 40 mil por mês pelo prédio e ele está vazio. O dinheiro do povo não é para jogar no lixo. Eu quero uma cópia do processo de licitação para o aluguel do prédio.” As advogadas disseram que foram maltratadas pelo presidente Dr. Lindoso. “Num dado momento ele disse: Vocês querem que eu desenhe para vocês entenderem? Vocês sabem ler?”, disse a advogada Patrícia. “Eu estou inconformada, nunca fui tratada desse jeito”, disse Libânia.

A presidente afirmou que se ela já fiscalizava o legislativo, agora após esse incidente vai ser mais presente ainda. “Eu não merecia isso, agora vou fiscalizar tudo que sair da câmara. Nós como toda a população estamos insatisfeitas com a política.”

O Jornal Correio Paulista procurou o presidente da Câmara de Osasco Elissandro Lindoso (PSDB), ele recebeu a reportagem e disse que foi tudo um mal entendido. “Eu estou à disposição para esclarecer qualquer mal entendido”, disse o presidente.